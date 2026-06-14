  • Haberler
  • Spor
  • A Milliler'den 2-0'lık şanssız başlangıç

A Milliler'den 2-0'lık şanssız başlangıç

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde karşılaştığı Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya şanssız başlamış oldu.

A Milliler'den 2-0'lık şanssız başlangıç
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

BC Place Stadyumu'nda oynanan müsabakada Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Cannor Metcalfe kaydetti. 

A Milliler'den 2-0'lık şanssız başlangıç

Konya Selçuklu'da Milli maç coşkusu
Bu Habere de Bak
Konya Selçuklu’da Milli maç coşkusu

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibin katı savunmasını aşamadı ve turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.
Grubumuzun diğer maçında turnuvanın ev sahibi ülkelerinden ABD, rakibi Paraguay'ı Los Angeles Stadyumu'nda 4-1 mağlup etti.
A Milli Takımımız, ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da karşılaşacak. Avustralya ise 19 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de ABD ile mücadele edecek.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Millilere Konyaspor forması ile tribünden destek
Millilere Konyaspor forması ile tribünden destek
Konya Selçuklu'da Milli maç coşkusu
Konya Selçuklu’da Milli maç coşkusu
Konya'da evinde yasaklı madde ele geçirilen zanlı tutuklandı
Konya'da evinde yasaklı madde ele geçirilen zanlı tutuklandı
Konya'da acı kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Konya'da acı kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Konya'da kene ısırığı ile hayatını kaybetti
Konya'da kene ısırığı ile hayatını kaybetti
Konya'da milli maç için ek seferler devrede
Konya’da milli maç için ek seferler devrede