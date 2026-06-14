A Milliler'den 2-0'lık şanssız başlangıç
A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde karşılaştığı Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya şanssız başlamış oldu.
BC Place Stadyumu'nda oynanan müsabakada Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Cannor Metcalfe kaydetti.
24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibin katı savunmasını aşamadı ve turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.
Grubumuzun diğer maçında turnuvanın ev sahibi ülkelerinden ABD, rakibi Paraguay'ı Los Angeles Stadyumu'nda 4-1 mağlup etti.
A Milli Takımımız, ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da karşılaşacak. Avustralya ise 19 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de ABD ile mücadele edecek.