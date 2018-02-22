Öğrenciler Mehmetçik için bayrak oldu dalgalandı

Konya’da Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına destek için okul bahçesinde ay-yıldızlı Türk bayrağı oluşturup dalgalandı. Öğrencilerin Mehmetçiğe sevgi gösterisi drone ile havadan görüntülendi.

Konya’da Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına destek için okul bahçesinde ay-yıldızlı Türk bayrağı oluşturup dalgalandı. Öğrencilerin Mehmetçiğe sevgi gösterisi drone ile havadan görüntülendi.

Konya’nın merkez Meram ilçesinde bulunan Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına destek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada öğrenciler okul bahçesinde bir araya gelerek ay-yıldızlı Türk bayrağı oluşturdu ve dalgalanma hareketi yaptı. Öğrencilerin dalgalanan Türk bayrağı şeklinde yaptıkları Mehmetçiğe sevgi gösterisi, drone ile de havadan görüntülendi.