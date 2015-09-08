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9 MART 2018, CUMA
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yaralandı HABERLERİ
Konya’da 3. kattan düşen genç yaralandı
Konya’da yüzüne kimyasal madde atılan kadın yaralandı
Konya’da 6 metreden aşağı düşen çocuk yaralandı
Konya’da otomobilden açılan ateşle 2 kişi yaralandı
Konya’da sünnet olan çocuk düğününde tüfekle yaralandı
Elektrikli hızarla odun keserken ayağını kesip yaralandı
Konya’da havalandırma boşluğuna düşen usta yaralandı
Konya’da ekmek fabrikasında çalışan Suriyeli yaralandı
Diyarbakır’da çatışma ve patlama : 4 asker yaralandı
Ünlü Dj Kiteboard Yaparken Yaralandı
Düğünde Atılan Havai Fişek Bir Çocuğu Yaraladı
Konya’da İnşaat Çukuruna Düşen Genç Kız Yaralandı
Üzerine kaynar su dökülen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Kulu’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Beyşehir’de traktör römorkundan düşen çiftçi yaralandı
Libya’da bombalı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı
Mardin’de izinsiz gösteri