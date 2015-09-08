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10 MART 2018, CUMARTESİ
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uyuşturucu HABERLERİ
Uyuşturucu yasasının kapsamı genişliyor
Konya’daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Konya’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı
Ilgın’daki uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Konya’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Konya’da uyuşturucu operasyonu
Konya’da uyuşturucu operasyonu
Konya’da uyuşturucu operasyonu
Konya’da uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı
Konya’da 6 milyon lira değerinde kobra zehri yakalandı
Konya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu
Konya’da bebek bezinin içinde eroin ele geçirildi
Konya’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
Yunak’ta uyuşturucuyla mücadele ve kadına şiddet konulu panel
Konya’da uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucuyu sobada yakmışlar!
Uyuşturucuyu bahçe duvarına sakladılar
Ilgın’da uyuşturucu operasyonu
Konya’da uyuşturucu operasyonu
Konya’da polis samanlıkta dirgenle uyuşturucu aradı
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