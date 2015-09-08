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10 MART 2018, CUMARTESİ
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traktör HABERLERİ
Traktör sayısında lider il açıklandı
Konya’da traktör devrildi: 3 yaralı
Konya’da traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Seydişehir’de çalınan traktör Çumra’da bulundu
Konya’da tarım işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 12 yaralı
“Traktör satışları yüzde 6 büyüdü”
Konya, traktör sayısında birinci
Traktörde Konya, Manisa’yı geçti
Konya’nın zaferi!
Konya traktör sayısında birinci!
Konya traktör sayısında ikinci
Konya traktör sayısında ikinci sırada
Konya’da traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Konya ve Manisa traktör sayısında yarışıyor
Beyşehir’de gölde mahsur kalan traktörü, traktörler kurtardılar
Traktör satışları rekor kırdı
Seydişehir’de traktör devrildi: 1 yaralı
Taksi traktöre çarptı, işçiler yol kenarına savruldu
Tarlaları otopilotlu traktörler sürecek
Traktörden düşen çocuğun kopan bacağı yerine dikildi
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