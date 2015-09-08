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10 MART 2018, CUMARTESİ
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tır HABERLERİ
Konya’da iki tır çarpıştı
Konya’da otomobil dorsenin altına girdi: 4 yaralı
Konya’da 300 tırla Zeytin Dalı Harekatı’na destek konvoyu
Konya’da, ikiz plakalı tır yakalandı
Konya’da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 ölü
Konya’da tırın otomobile çarpması MOBESE kamerasında
Konya’da tır devrildi! 2 kişi yaralandı
Konya’da otomobil devrilen tırın dorsesine girdi
Konya’da bariyerlere çarpan tır, üst geçitte asılı kaldı
MİT TIR’larını durduran savcı yakalandı
Konya’da tır ile mazot yüklü tanker çarpıştı
Konyaspor’dan Halepli bebeklere 2 Tır yardım
TIR kazaların önleyebilmek için reflektörlü çamurluk üretti
Konya’da tırdan ayrılan dorsenin altında kalan kişi öldü
TIR’a arkadan çarpan otomobilden sağ çıktı
Konya’da TIR devrildi, sürücü öldü
Konya’da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Konya’da tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Konya’da tır kamyonete çarptı: 1 ölü
Konya’da otomobille tır çarpıştı: 7 yaralı
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