Suriyeli HABERLERİ
- Emine Erdoğan açıkladı! 500 bin Suriyelinin geri dönmesi bekleniyor
- Erdoğan: ‘3.5 milyon Suriyeli’yi sonsuza kadar saklayacak halimiz yok’
- 3,5 milyon Suriyeliye kalıcı konut verilecek!
- 2016 yılında Suriyeli 6 bin 495 yengemiz, 377 eniştemiz oldu!
- Konya’da güvencin katliamı yapan 3 Suriyeli yakalandı
- Konya’da kanepeden düşen 7 aylık bebek hayatını kaybetti
- Konya’da Suriyeli hamile kadını gasp eden 4 zanlı tutuklandı
- Konya’da Suriye uyruklu hamile kadının gasbedildiği iddiası
- Konya’da Suriyeli işçi ilk iş gününde inşaattan düşerek öldü
- 80 lirayla Türkiye’ye geldi, şimdi milyoner oldu
- İçişleri Bakanı Soylu Suriyeli sığınmacıların sayısını açıkladı
- 22 bin Suriyeli Türkiye’ye geri döndü
- 15 yaşındaki hamile çocuk gelin fidye için kaçırıldı
- Yunanistan’a geçmeye çalışan 33 Suriyeli yakalandı