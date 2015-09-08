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10 MART 2018, CUMARTESİ
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silah HABERLERİ
Artık barutla çalışan silah kalmayacak
Konya’da minibüste silah satmaya çalışan kişi yakalandı
Emekli muhtara silah
Hatay’da 1 kamyon dolusu silah yakalandı!
Resmen tescillendi! 16 ülkeden silah var
ABD inkar ediyor, sevkiyat gün gün kayıt altına alındı
ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri
Suçüstü yakalanan Tanrıverdi’yi ihbar eden işadamı,’Vatanım için yaptım’ dedi
YPG’ye dört uçak dolusu silah gönderdi
Facebook ve Instagram’dan yeni yasak
Jandarmanın durdurduğu araçta silah çıktı
PKK’nın silah stoğu neden bitmiyor?
Esed, PYD’ye silah verdiğini itiraf etti
Konya dahil 3 ilde silah operasyonu
Konya’da husumet kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Mobilya döşemeciliği yapan kişi, aracında silahla öldürülmüş bulundu
Konya’da iki ayrı düğünde rastgele ateş açıldı: 2 yaralı
Babasını Kafasına Sıkarak Öldürdü!
Beyşehir’de Düğün Evi, Yas Evi Olmayacak
Kargoyla silah sevkiyatı jandarmaya takıldı
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