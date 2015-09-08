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9 MART 2018, CUMA
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seydişehir HABERLERİ
Kullanılmayan eski tahtalar panoya dönüştü
Başkan Tutal, umre yolcularını uğurladı
Seydişehir’de sokak konserleri
Konya’da aranan kişi polis uygulamasında yakalandı
Başkan Tutal engelli öğrencileri Çanakkale gezisine gönderdi
Konya’da hamile eşini vuran kişi tutuklandı
Seydişehir’de iş yeri yangını
Konya’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı
Seydişehir’de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Seydişehir Belediyesi’nden lavra ile mücadele
Konya’da uyuşturucu operasyonu
Seydişehir Belediyesi öğrencileri tiyatroya götürüyor
Konya’da valizinde dinamitle yakalanan şüpheli tutuklandı
Vurdukları kızıl şahini ağaca asmışlar
Otomobil yolda yürüyen 2 kişiye çarptı
Konya’da uyuşturucu operasyonu
Alacabel Tüneli 2020’de tamamlanacak
Başkan Tutal, mahalle gezilerine devam ediyor
Konya’da tarihi eser operasyonu
Seydişehir’de çorap fabrikasının ilk adımı atıldı
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