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9 MART 2018, CUMA
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selçuk öztürk HABERLERİ
KTO Karatay Üniversitesi kendi tarihini film ile anlatıyor
Büfeyi “yeşil sermaye” diye fişlemişler
Konya ihracatı 2018’e hızlı başladı
2018’de KTO’da aidat ve belgelere zam yok
‘Konya yeni rekorlara imza atacak’
KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Genel Kurulu gerçekleştirildi
‘Hükümetin ekonomi hedeflerine katkı vereceğiz’
Anadolu ekonomisi faiz indirimi bekliyor
KTO Başkanı Öztürk, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi’nde öğreci sayısı arttı
Konya’da ihracat artışı sürüyor
“Konya yerli otomobil yatırımına hazır”
KTO Başkanı Öztürk, büyüme rakamlarını değerlendirdi
Konya ihracatta rekor kırdı!
Türkiye yeni bir sayfa açıyor
Konya Şubat ayında ihracatını arttırdı
Konya ihracatını artırdı
KTO’dan Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısına destek
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 2017 ekonomi beklentilerini değerlendirdi
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, odalar ve borsaları ziyaret etti
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