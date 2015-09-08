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9 MART 2018, CUMA
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şehit HABERLERİ
Şehit kızının baba hasreti yürek yaktı!
Konyalı şehit Abdullah Taha Koç: Gerekirse biz burada şehit olalım, bu hainler de burada gebersin
Afrin’de yaralanan uzman onbaşıdan acı haber!
Bir fotoğrafta 6 kahraman
Başbakan Yıldırım Konya’da şehit evini ziyaret etti
Şehitlerimizle ilgili sosyal deney ağlattı
Afrin şehidinin son paylaşımı yürekleri dağladı!
Konyalı şehidin babası oğlunun tabutunu omuzladı
CHP’li Bozkurt “Şehit borçlarını devlet ödesin”
Ailenizde şehit var mı? Liste tekrardan açıldı!
Şehit babasını ağlatan teselli
Konyalı asker şehit oldu!
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Şehidimizin cenazesi Konya’ya getirildi
Konyalı şehidimizin cenaze programı belli oldu
Konyalı şehidimiz için tören
Askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit
Şehit maaşına haciz ile ilgili önemli açıklama
Kazada şehit olan Konyalı polis son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memurunun naaşı Konya’ya gönderildi
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