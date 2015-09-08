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9 MART 2018, CUMA
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seçim HABERLERİ
4 parti ittifak yaptığını açıkladı
Seçim ittifakında bu isimler kullanılmayacak
İttifak sisteminde hangi oylar geçersiz sayılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimdeki hedefi açıkladı
Yerel seçimleri erkene alalım
Yeni seçim sistemi için iki model üzerinde çalışılıyor!
Yeni seçim sistemi için iki model.
Sterlin İngiltere seçimleri ardından sert düştü
AK Parti’de bir seçim de 24 Mayıs’ta
İşte Konya’nın seçim analizi
Sandıklar açılıyor…
Konya’da yatalak hastalar ambulanslar yardımıyla oylarını kullandı
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
YSK uyardı! Bu durumda oylarınız geçersiz sayılabilir
Konya’da, 1 milyon 473 bin 345 kişi sandığa gidecek
Dört seçim tek yasada toplanacak
Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
Artık seçimler 5 yılda bir yapılacak
Seçim sistemi tamamen değişiyor
AK Parti’den seçimler için yeni teklif önerisi
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