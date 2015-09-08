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9 MART 2018, CUMA
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personel HABERLERİ
19 bini kamu işçisi 56 bin personel alınacak!
Bunu yapana ayda 2 bin lira!
Kamuya 110 bin yeni personel alınacak
Kamuya 50 binden fazla personel alınacak
PTT, sözleşmeli 2500 personel alacak
Kamuya 500 Bin personel alınacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4 bin lira maaşla personel alacak
Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı
TSK personel sayısını açıkladı
Bakan Çelik’ten personel alımı müjdesi
İşsizlere müjde! Kamuya 97 bin yeni personel alınacak
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