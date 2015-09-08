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9 MART 2018, CUMA
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kulu HABERLERİ
Kulu’da motosiklet kazası: 2 yaralı
Kulu’da doğalgaz çalışmaları
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Kulu’daki Nogay Türklerinden Zeytin Dalı Harekatı’na bayraklı destek
Konya’da otomobilin öğrenciye çarpması güvenlik kamerasında
Kulu’da öğrenci servis araçlarına denetim
Konyalı Hava Harp okulu öğrencisi lösemiye yenik düştü
Kulu’da müstakil evde çatı yangını
“Zeytin Dalı Harekatı”na destek için sabah namazında buluştular
Kulu’da ev yangını
Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı
Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı
Yavruyken balkonuna düşen kargaya çocuğu gibi bakıyor
Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı
Konya’da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
ABD’nin Kudüs kararına tepki için yürüyor
Kulu’da sis
Kulu’da huzur, güven uygulaması yapıldı
Konya’daki çelik kasa hırsızları tutuklandı
Başkan Yıldız, Suriyeli aileye konuk oldu
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