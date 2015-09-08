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10 MART 2018, CUMARTESİ
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koski HABERLERİ
Konya’da Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı için hazırlıklar tamamlandı
KOSKİ’den 244 Kilometre Kanalizasyon Şebekesi Daha
KOSKİ’den su zehirlenmesi iddiasına yanıt!
Dev Enerji Projesi İçin Geri Sayım Başladı
31 İlçede Su Yatırımları Artarak Devam Ediyor
KOSKİ’den depo temizliği uyarısı
Büyükşehir’den 950 Km Su, 453 Km Kanalizasyon Şebekesi
KOSKİ’den sağlıklı ve yaşanılabilir çevreye katkı
Konya Büyükşehir’den yüzde 40 indirim!
Havalar soğuyor! Su sayaçlarına dikkat
KOSKİ’den zaman tasarrufu sağlayan buluş
Konya’da 14 Yerleşim Yerinin Daha Su Hasreti Sona Erdi
Konya’da bazı bölgelere tatlı su verilemeyecek
Konya’nın içme suyu 7/24 Kontrol Altında
Tuz Gölü’nün Ekolojisi Korunuyor
Konya’da 39 yerleşim biriminin 35 yıllık su ihtiyacı karşılanıyor
Konya’da 9 ilçede 11 mahalleye sağlıklı su
Konya’da su şebeke ağı genişliyor
Bilinçsiz su kullanımına dikkat!
Meram çay sulamasının ilk etabı gerçekleştiriliyor
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