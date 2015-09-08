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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Konya Şeker HABERLERİ
Konya Şeker üreticiye tek seferde 477,5 milyon TL ödeme yapacak
Konya Şeker, Mehmetçik için kan bağışı kampanyası düzenledi
Konya Şeker’den üreticiye avans desteği
Konya Şeker, avans ödeme yapacak
Konya Şeker Fabrikası pancar alımına başladı
Konya Şeker en büyükler sıralamasında 31. oldu
Konya Şeker’den çiftçilere motorin avansı
Konya Şeker’den Ata’ya saygı
Konya Şeker’den bahar desteği
Konya Şeker’den Suriyeli Türkmenlere 4 tır gıda yardımı
Muhtarlar Konya Şeker’i Gezdi
Konya Şeker’den Üreticilere Motorin Desteği
Konya Şeker’de Pancar Alımına Başlandı
Konya Şeker’den 31 Milyon Lira Bayram Avansı
Konya Şeker’den Kan Bağışı Kampanyası
Konya Şeker Ayçiçeği Avans Fiyatını Açıkladı
Konya Şeker Ailesi Bayramlaştı
Konya Şeker’den Bayram Öncesi Çifte Avans
Konya Şeker Fortune 500’de 66. Sırada Yer Aldı
Türk Kızılayı’ndan Konya Şeker’e Altın Madalya
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