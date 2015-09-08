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9 MART 2018, CUMA
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kaza HABERLERİ
Karaman-Ereğli yolunda kaza! 2 ölü, 1 yaralı
Araç sahiplerine müjde!
Aksaray’da Öğrenci Minibüsü Devrildi: 18 yaralı
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Konya’da otomobilin öğrenciye çarpması güvenlik kamerasında
Konya’da trafik kazası: 3 yaralı
Cip ile otomobilin çarpıştı
Konya’da iki tır çarpıştı
Konya’da otomobil dorsenin altına girdi: 4 yaralı
Otomobil yolda yürüyen 2 kişiye çarptı
Konya’ya şehit ateşi düştü
Konya’daki zincirleme kazada ölü sayısı yükseldi
Konya’da yük treni ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Konya’da traktör devrildi: 3 yaralı
Konya’da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü
Konya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü kavşaktaki toprağa saplandı
Konya’da trafik kazası; 4 yaralı
Alkollü sürücü otomobiliyle önce yayaya ardından 2 araca çarptı
Konya’da tramvayla hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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