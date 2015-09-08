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10 MART 2018, CUMARTESİ
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hüyük HABERLERİ
Hüyük’te yağmur duası yapıldı
Kaymakam Zeyrek’in ev ziyaretleri
Sanatçı köyündeki kerpiç yapılara kış bakımı
Balık fabrikalarında denetim
Hüyük’te trafik kazası: 2 yaralı
Hüyük’e yeni devlet hastanesi inşa ediliyor
Hüyük çiftçisi, rüzgar enerji santralının devreye girmesini bekliyor
Hüyük’te uyuşturucu operasyonu
Konya’da kaçak kazı operasyonu
Konya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Konya’da sahte içki operasyonu
Ayna Grubu Konya’da
Konya’da İtalyan turistler kaza yaptı: 2 yaralı
Şükran köyünün sakini sanatçıların türkü eşliğinde çapa imecesi
Şehit polisin ismi spor tesisine verildi
Sonsuz Şükran Köyünde yöresel bitkiler parkı oluşturuluyor
Hüyük’te trafik kazası: 3 yaralı
Konya’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Hüyük Kaymakamı göreve başladı
Hüyüklü çiftçilerin mağduriyeti giderildi
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