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10 MART 2018, CUMARTESİ
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hibe HABERLERİ
Devletten işini kurmak isteyene 500 bin euro hibe
Tarıma 14.5 milyar TL’lik hibe verilecek
İş kuran gençlerden 3 yıl vergi alınmayacak
İş kurana devletten 50 bin lira hibe
Yurt dışına açılan şirkete 2 milyon dolarlık hibe
TÜBİTAK’tan tarihinin en yüksek hibe desteği
16 bin genç çiftçiye 483 milyon lira destek
30 bin TL hibe için son 3 gün
İşsize 50 bin lira
Şartları yerine getiren herkese karşılıksız 50 bin TL destek
Köyüne dönen gençlere karşılıksız 30 bin TL
‘Meslek Lisesi’ mezunlarına 50 bin lira hibe verilecek
Hibe desteği için başvurular bugün sona eriyor!
Çiftçileri hibe başvurusu konusunda uyardı
İŞKUR’dan engellilere 4,5 milyon lira hibe desteği
Genç çiftçilere 30 bin TL hibe
Kendi işini kurana 50 bin lira
İş kuracaklara 50 bin lira hibe desteği başladı
Bakan’dan “50 bin lira hibe” için çağrı
İş kurmak isteyen engellilere 36 bin lira hibe
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