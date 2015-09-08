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10 MART 2018, CUMARTESİ
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faiz HABERLERİ
9 yılın zirvesinde! Yine vatandaş kaybetti
Merkez Bankası faizi artırdı
Anadolu ekonomisi faiz indirimi bekliyor
Faizde rekabete fren.
Kredi kartlarıyla ilgili çok önemli açıklama!
Milyonlarca kişiye müjde! O borçlar siliniyor…
Merkez Bankası’ndan faiz kararı!
Kredi çekenlere faiz iade müjdesi
Bakan Tüfenkci: O bankalara acımayacağız
Müjde! Kredi kartı faizleri düşürüldü
Merkez Bankası faiz artırdı
Otomatik ödemelerde faiz uyarısı
Merkez Bankası’ndan faiz indirimi
Merkez Bankası’ndan flaş faiz kararı!
Konutta 40 bin lira cepte kalacak
Esnafın borçlarının gecikmiş faizleri siliniyor
Merkez Bankası faizde indirime devam etti
Merkez Bankası faiz indirdi
Otomobilde mayıs kampanyaları fiyatı indirdi faizi sıfırladı
Faizden kurtulmanın yolları
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