Ereğli HABERLERİ
- Ereğli’de belediye hoparlörlerinden mehter marşı yükseldi
- Konya’da silahlı saldırı güvenlik kamerasında
- Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı
- Ereğli’nin siyah havucu 25 ülkenin gıdasını renklendiriyor
- Konya’da 5 kişiyi öldüren zanlı, katliamdan önce annesinin elini ayağını öpmüş
- Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler defnedildi
- Konya’da cinayet zanlısı 3 kişiyi öldürmeden önce 1 kişiyi daha öldürmüş
- Konya’da müteahhit bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı