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9 MART 2018, CUMA
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dolandırıcı HABERLERİ
Cenaze sahipleri bu tuzağa düşmesin!
Profesörün dolandırıcılara kaptırdığı para dudak uçuklattı
Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem!
Konya’da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu
Aracılar vatandaşları kandırıyor
Krediniz onaylandı! Bu mesaja sakın aldanmayın
Umre yolcuları dolandırıldı! Konya’da da şubeleri var!
Polisin uyarısı dolandırılmaktan kurtardı
Aman dikkat! Telefonda bu soruya cevap vermeyin
Dolandırıcılar tek SMS’le hesapları boşaltıyor!
Konya’da eşler aynı anda dolandırıldı
Bakanlık uyardı: Bu mesajlara dikkat!
Konya’da 90 yaşındaki kadının 480 bin lirasını dolandıran zanlılar tutuklandı
Konya’da çaldı Sivas’ta yakalandı
Konya’da Yaşlı kadını telefonla dolandırdılar
Konya’da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık
Dolandırıcıların tüm mal varlıklarına el konulacak
Emniyet dolandırıcılara karşı uyardı..
İzdivaç programına katılan şahıs dolandırıcılıktan tutuklandı
Gümrük Bakanı Tüfenkci’den tüketiciye uyarı
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