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10 MART 2018, CUMARTESİ
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“Aladağ Konya ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak”
Derbent, Büyükşehir Yasası ile gelişiyor
Konya kış sporları ile tanışmaya hazırlanıyor
Konya, Aladağ’da kış sporlarıyla tanışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’nın beklediği projeyi onayladı
Resmi Gazete’de yayımlandı! Bakanlıktan Konya kararı!
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Derbent’te
Derbent’in 40 yıllık hayali gerçek oldu
Konya’da bir ilçe beyaza büründü!
Aladağ’da kayak sezonunun açılması bekleniyor
Aladağ beyaza büründü
Konya’da kayak merkezi ne zaman açılacak?
“Senede 13 ay Derbent’i yaşamak” çalıştayı düzenlendi
Derbent’te bayramlaşma
Derbent’te eğitimli çiftçi dönemi başlıyor
Konyalı 3 sporcu Türkiye şampiyonu oldu
Derbent’te gelenek bozulmadı – 2 bin kişi iftar sofrasında buluştu
Derbent yaza hazırlanıyor
Derbent Aladağ’ın fizibilitesi hazırlandı
Derbent’te kar yağışı
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