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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ceset HABERLERİ
Konya’da yol kenarında ceset bulundu
Konya’da yanmış otomobilde ceset bulundu
Konya’da bacakları parçalanmış erkek cesedi bulundu
Konya’da yol kenarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Antalya’da boş arazide ceset bulundu
General Vasiliy sanılan ceset Yarbay Karloviç’e ait çıktı
Konya’da ceset bulundu
Konya’da erkek cesedi bulundu
Enkaza gömülü ceset bulundu
Konya’da cesedi bulunan taksicinin arkadaşları eylem yaptı
PKK’lıların cesetleri morglara sığmadı
PKK ceset değiştiriyor!
Annesi vücudundaki dövmelerden tanıdı
Genelkurmay açıkladı: 5 terörist cesedi bulundu
Hakkari’de 7 teröristin cesedi bulundu
Antalya’da denizde kaybolan dalgıcın cesedi çıkarıldı
Kayıp gencin cesedi gölde bulundu
25 kuruş için arkadaşını boğarak öldürdü 3 gün sonra yaktı
Eskişehir’de bulunan bebek cesedi
Adana’da yanmış erkek cesedi bulundu
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