beyşehir HABERLERİ
- Öğrencilerden kan bağışının artırılması için örnek davranış
- Başkan Özaltun, taksici esnafıyla buluştu
- Beyşehir’de Alişan Kapaklıkaya konferansı
- ‘Kadının gözünden kadına dair’ fotoğraf yarışması sonuçlandı
- “Beyşehir’de çok zor denilen sorunları çözdük”
- Beyşehir’de Organize Hayvancılık Bölgesi, hayvancılığın yeni merkezi oldu
- Başkan Özaltun, sanayi esnafıyla buluştu
- Türkiye şampiyonu olan Beyşehirli milli sporcu gururlandırdı
- Özaltun’dan esnaf buluşmasında emeklilere yönelik TOKİ müjdesi
- Beyşehir’de okuryazarlık seferberliği toplantısı yapıldı