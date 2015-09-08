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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Konyalı asker şehit oldu!
Gülsüm anne ‘Umut’unu kaybetti!
Konyaspor’da Antalya kampı sürüyor
Kartopu oynamak için 300 kilometre yol katediyorlar
Fırsatçılar harekete geçti: Yüzde 10 zam yaptılar
Çikolata kavanozundan kemik parçaları çıktı
4 bileziğini satarak işe başladı, servet sahibi!
Kazada yaralanan turist hayatını kaybetti
Eşinden Boşanan Koca Sevincinden…
Alacabel Tüneli milyonlarca liralık tasarruf sağlayacak
20 bin litre benzin şarampole döküldü
Eğiste Viyadüğü’nde ilk beton döküldü
Demirkapı tünelinin iki uçunda 8-10 derecelik sıcaklık farkı
Helallik isterken kalp haberi geldi
Antalya’da boş arazide ceset bulundu
Batırılan 45 tonluk tank Güvercin Adası’na taşındı
Sevgilisinin evini dinamitle patlattı! Ölenlerden biri Konyalı
12 yıldır kayıp kadın cinayete kurban gitmiş
Antalya’da PKK operasyonu: 15 tutuklama
Antalya’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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