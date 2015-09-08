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10 MART 2018, CUMARTESİ
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altın HABERLERİ
Altın fiyatlarında son durum.. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Yer ‘altından’ 185 bin ton çıkarıldı
Parasını ona yatıran sevindi! Bu hafta…
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı…
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı…
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı…
Altın fiyatları 163 lira bandını aştı!
Altın ithalatında rekor
Altında 110 TL’lik oyun! Paranız boşa gidiyor
Altın ithalatı 2017’yi rekorlarla tamamladı
Yeni yıla hızlı girdi! Ekonomistler ve kuyumcular: Altında yeni rekor…
Altın 4 yıldır yatırımcısının yüzünü güldürüyor
Altın güne yükselişle başladı – 2 Ocak Altın Fiyatları
Yastık altından 2,5 ton altın çıktı
Yastık altından 72 ton altın çıktı
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı!
Altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık çeyrek altın…
Haftanın ilk altın fiyatları
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