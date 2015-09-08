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9 MART 2018, CUMA
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alkol HABERLERİ
Konya’da alkollü şahıs polis ve 112 ekiplerine zor anlar yaşattı
Alkollü içeceklerde ÖTV artışı
‘Alkolden uzak durun, hayattan kopmayın’
Konya’da alkollü şahıslar yüzünden bıçakladı
Alkollü tır sürücüsü yol ortasında uyuyakaldı
Alkollü şahıs araçların üzerine çıkarak kendini kesmek istedi
Konya’da alkollü sürücü direksiyon başında sızdı
Kaza yaptığı TIR’ın içinde alkol almaya devam etti
Sürücüler dikkat! İlk defa 2016’da uygulanacak
16 yaşındaki gencin sıcakta içtiği alkol sonu oldu
Alkol parası vermediği gerekçesiyle arkadaşını bıçakladığı iddiası
Oyuncu Deniz Çakır’a hapis cezası
Konya’da alkollü sürücü polis aracına çarptı
Ehliyetine el konulan sürücü hukuk mücadelesini kazandı