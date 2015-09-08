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9 MART 2018, CUMA
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Aksaray HABERLERİ
Aksaray’da Öğrenci Minibüsü Devrildi: 18 yaralı
Kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti
1’i kadın 2 kişi otomobilde kurşunlanarak öldürüldü
Konya’da anten tamircisi havalandırma boşluğuna düştü
Aksaray’da zincirleme trafik kazası, ölü ve yaralılar var
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Çıkan kolu, bir buçuk yıl sonra tedavi edildi
4 bin lira maaşla işçi bulunamıyor
Aksaray-Konya yolunda kaza!1 ölü
“Kalça toparlama” operasyonuyla felçten kurtuldu
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı
Tarihi Eğri Minare restore edilecek
Konya için meteorolojik bilgilendirme – Konya Hava Durumu
Yeni aldığı minibüsü kül oldu
Konya’ya meteorolojik uyarı! – Buzlanma ve Don olabilir
Koya dahil 7 ilde FETÖ operasyonu
Aksaray-Konya yolunda kaza: 1 ölü
Aksaray merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Aksaray-Konya yolunda kaza! 3 yaralı
Siren sesleriyle Konya’ya geldi
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