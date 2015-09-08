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9 MART 2018, CUMA
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Ak parti HABERLERİ
AK Parti’den flaş erken seçim açıklaması
AK Parti’de yeni istifalar gelebilir
AK Parti ve MHP anlaştı! Seçim barajı için flaş karar
Konya’da bulunan belediye başkanları tarihi ve kültürel mekanları inceledi
AK Parti anketleri rafa kaldırdı
“Suriye’den bir parça almak umudunda değiliz”
AK Parti ile MHP ittifak toplantısının tarihi belli oldu
AK Parti’nin siyaset akademisi başlıyor
AK Parti’den taşeron işçi üyelerine uyarı
AK Parti’den ‘erken seçim’ iddialarına yanıt!
AK Parti’de 3 ilçenin yeni başkanları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’ya geliyor
AK Parti seçim barajı kararını verdi!
AK Parti Selçuklu’nun yeni yönetimi belli oldu
Konya’da AK Parti’lilerin yaralandığı kazayla ilgili yeni gelişme!
AK Parti’de bir istifa daha!
AK Parti’de kriterler belirlendi!
AK Parti’nin Meclis Başkan adayı İsmail Kahraman oldu
AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
AK Partili vekil ve Beyaz TV’den Gökçek iddiası!
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