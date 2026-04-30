Üniversite kampüsünde petrol sürprizi! 6 kuyu açılacak

Diyarbakır Sur'daki Dicle Üniversitesi'nin arazisinde petrol arama ve sondaj çalışmaları başlıyor. Dicle Üniversitesi ile SANKO Holding'e bağlı PETAR A.Ş. arasında imzalanan anlaşma kapsamında üniversite arazisinde yapılacak çalışmalarda bulunacak petrolün satış hasılatı üzerinden yüzde 3 oranında üniversiteye pay verilecek.

Günlük 150 Varil

Üniversiteye ait Diyarbakır Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde bulunan alanda gerçekleştirilen sismik arama çalışmaları sonucunda, sahada sondaj kuyuları açılması amacıyla ilgili alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi. Sözleşme doğrultusunda belirlenen sahalarda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında iki ayrı lokasyonda sondaj faaliyetleri yürütülecek. Hukuk Fakültesi arka mevkiinde yer alan 18 bin 465 metrekare büyüklüğündeki alan ile futbol sahası alt mevkiinde bulunan 27 bin 328 metrekareliklik alan olmak üzere, yollar dahil toplam 45 bin 794 metrekarelik sahada çalışmalar yapılacak.

Her bir lokasyonda üç sondaj kuyusu açılması, toplamda 6 kuyunun faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Sondaj çalışmalarının kurulum maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olacağı öngörülürken, petrol tespit edilmesi halinde 6 kuyu başına günlük ortalama 150 varil üretim yapılması planlanıyor. Bu miktar yıllık yaklaşık 328 bin 500 varil üretime karşılık geliyor.