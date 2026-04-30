Ekici: Emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Ekici, işçi ve emekçilerin ülke kalkınmasındaki rolüne dikkat çekerek, “Emek, alın teri ve üretim; güçlü Türkiye’nin en sağlam temelidir. Ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında en büyük pay sahibi emekçi kardeşlerimizdir” ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarları döneminde çalışma hayatına yönelik önemli reformların hayata geçirildiğini belirten Ekici, işçi haklarının korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi adına birçok adım atıldığını ifade etti. Ekici, asgari ücret artışları, sosyal güvenlik reformları, istihdam destekleri ve iş sağlığı–güvenliği alanındaki düzenlemelerle emekçilerin daha güçlü hale getirildiğini kaydetti.

Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi: “İşçi ve emekçi kardeşlerimizin haklarını korumak, çalışma hayatını iyileştirmek ve refah seviyesini artırmak adına kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Emeğin değer gördüğü, alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz.” Konya’daki emekçilere de ayrı bir parantez açan Ekici, şehrin üretim gücüne katkı sağlayan tüm işçilere teşekkür ederek, sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Ekici, başta Konya’daki işçiler olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.