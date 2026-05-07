'SOBE Dükkan Aracı' Konya stadyumuna kuruluyor

Tümosan Konyaspor’dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçı öncesinde SOBE Dükkan Aracı’nın Konya Store stadyum mağazasının önünde kurulacağını belirtildi. Yapılan açıklamada, “Her 31 çocuktan 1’inin otizm riskiyle dünyaya geldiği günümüzde, otizmli bireylerin eğitimine ve toplumsal farkındalığa destek olmak için SOBE Dükkan Aracı, Fenerbahçe maçı öncesinde Konya Store stadyum mağazası önünde sizlerle buluşacak. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla kurulacak SOBE Dükkan Aracı’nda, otizmli çocuklarımızın eğitimine destek olabilir, farkındalığın bir parçası olabilirsiniz. Haydi! Sen de SOBE'yle hayata bağlan” ifadelerine yer verildi.