Seydişehirli judoculardan 3 madalya

28-29 Nisan tarihlerinde Bilecik’te düzenlenen, 81 ilden 400 sporcunun katıldığı Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Şampiyonası’nda Seydişehir’i temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı. Şampiyonada 60 kilogram kategorisinde mücadele eden Ahmet Sait Çetin Türkiye ikincisi olurken, 52 kilogramda Zeynep Ela Kara Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

40 kilogram kategorisinde yarışan Zeynep Esila Yılmaz ise Türkiye yedincisi olarak organizasyonu tamamladı. Elde edilen bu dereceler, Seydişehir’de judoya verilen emeğin ve disiplinli çalışmanın karşılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Geleceğin teminatı olan genç sporcuları tebrik eden yetkililer, sporcuların yetişmesinde büyük emeği bulunan antrenör Veysi hoca ile desteklerini esirgemeyen ailelere teşekkür etti.