Seydişehirli judoculardan 3 madalya

Seydişehirli judocular, katıldıkları önemli organizasyondan derecelerle dönerek ilçeye bir kez daha gurur yaşattı.

 28-29 Nisan tarihlerinde Bilecik’te düzenlenen, 81 ilden 400 sporcunun katıldığı Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Şampiyonası’nda Seydişehir’i temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı. Şampiyonada 60 kilogram kategorisinde mücadele eden Ahmet Sait Çetin Türkiye ikincisi olurken, 52 kilogramda Zeynep Ela Kara Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Konya Selçuk Üniversiteli Süren'den Avrupa rekoru
Bu Habere de Bak
Konya Selçuk Üniversiteli Süren’den Avrupa rekoru

40 kilogram kategorisinde yarışan Zeynep Esila Yılmaz ise Türkiye yedincisi olarak organizasyonu tamamladı. Elde edilen bu dereceler, Seydişehir’de judoya verilen emeğin ve disiplinli çalışmanın karşılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Geleceğin teminatı olan genç sporcuları tebrik eden yetkililer, sporcuların yetişmesinde büyük emeği bulunan antrenör Veysi hoca ile desteklerini esirgemeyen ailelere teşekkür etti.

Konya'da okulda skandal: Çocukları veliler darp etti!
Konya’da okulda skandal: Çocukları veliler darp etti!
Şirketlerin çevresel yükümlülükleri artıyor
Şirketlerin çevresel yükümlülükleri artıyor
Konya'da dolmuş tarifeleri de mi zamlandı?
Konya’da dolmuş tarifeleri de mi zamlandı?
Konyaspor-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Tüm maçlar aynı saatte
Konyaspor-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Tüm maçlar aynı saatte
Konya'da yürekler ağza geldi! 3 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Konya'da yürekler ağza geldi! 3 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 29 Nisan Çarşamba
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 29 Nisan Çarşamba