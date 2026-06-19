Selçuklu'da tekrardan milli maç heyecanı yaşanacak

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ikinci müsabakasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. 20 Haziran Cumartesi günü 06.00’da başlayacak olan bu kritik mücadele, Selçuklu Belediyesi tarafından kurulacak dev ekranla futbolseverlerle buluşacak.

Avustralya karşılaşmasında olduğu gibi bu maçta da Konya’da milli coşkuya güçlü bir destek vermeyi amaçlayan Selçuklu Belediyesi, organizasyon kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte vatandaşlar, milli heyecanı bir kez daha hep birlikte ve tek yürek olarak yaşama fırsatı bulacak.

Program, saat 04.50'de kılınacak sabah namazı ve 05.00'teki çorba ikramıyla başlayacak. Daha sonra spor salonunu dolduran vatandaşlar, saat 06.00’da dev ekrandan ay-yıldızlıların Dünya Kupası’ndaki ikinci maçını hep birlikte takip ederek bu büyük milli heyecana ortak olacak.

“Selçuklu’da milli coşkuyla yeniden buluşuyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin yoğun ilgi gören dev ekran etkinliğinin ikincisinde hemşehrileriyle yeniden bir araya gelecek olmanın mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: