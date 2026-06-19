Konya Büyükşehir'de bir transfer daha

Sarı-siyahlılar, son olarak Polonya'da PGE Spojnia Stargard forması giyen 1999 doğumlu Jalen Ray'ı kadrosuna kattığını duyurdu

Konya Büyükşehir'de bir transfer daha
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Basketbol Erkekler 1. Lig’de mücadele edecek Konya Büyükşehir Belediyespor’da yeni sezon adına kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Sarı-siyahlı temsilcimiz son olarak Polonya'da PGE Spojnia Stargard forması giyen 1999 doğumlu Jalen Ray'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Konya Büyükşehir'de bir transfer daha

Konya Büyükşehir Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Polonya'da PGE Spojnia Stargard forması giyen 1999 doğumlu Jalen Ray ile anlaşmaya varmıştır. Jalen Ray'e Konya BBSK forması altında başarılı bir sezon diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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