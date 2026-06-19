Konya'nın gururu oldu

Bozkırgücü Spor Kulübü sporcusu Murathan Çimen, İşitme Engelliler Güreş Gençler ve Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda 60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu

Konya'nın gururu oldu
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Çorum'da düzenlenen İşitme Engelliler Güreş Gençler ve Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda ter döken Bozkırgücü sporcusu Murathan Çimen 60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Üst düzey bir performans sergileyen ve rakiplerini tek tek saf dışı bırakan genç yetenek, 60 kilo kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu unvanını elde etti. Altın madalyayı boynuna takarak Konya’ya büyük bir gurur yaşatan Çimen, azmi ve disipliniyle turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Bozkırgücü Spor Kulübü Başkanı Muammer Tunahan yaptığı açıklamada, kulüp adına çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Tunahan, şampiyon güreşçinin yetişmesinde ve bu seviyeye gelmesinde en büyük pay sahipleri olan teknik heyeti de unutmadı. Takımın motivasyonunu ve teknik hazırlığını üstlenen Başantrenör Halil Karaçor başta olmak üzere, yardımcı antrenörler Mehmet Uysal ve Hasan Tahsin Özden’i sergiledikleri özverili çalışmalardan dolayı özel olarak tebrik etti. Tunahan, kulüp çatısı altında dövüşen, ter döken ve bu büyük başarı hikayesinde emeği bulunan tüm antrenör ve sporculara şükranlarını sundu.

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