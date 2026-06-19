Dünya Kupası'nda 5 maç var
2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 5 maçla devam edecek. Türkiye yarın sabah Paraguay ile karşılaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C, D, E ve F Grubu'nda oynanacak 5 maçla sürecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu ikinci maçlarında Türkiye ile Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı'nda TSİ 06.00'da karşı karşıya gelecek. A Milliler kazanarak gruptan çıkma umudunu sürdürmek istiyor. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle…
C Grubu: 01.00 İskoçya - Fas (Boston Stadı)
03.30 Brezilya - Haiti (Philadelphia Stadı)
D Grubu: 06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)
F Grubu: 20.00 Hollanda - İsveç (Houston Stadı)
E Grubu: 23.00 Almanya - Fildişi Sahili (Toronto Stadı)