Milliler, Avrupa pistlerinde yarışacak

Uluç Taşöz ve Ömer Kudu, 20-21 Haziran'da Bulgaristan'daki Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası yarı finallerinde Türkiye'yi temsil edecek.

Kadir Erbay, 20-21 Haziran'da İspanya Superbike Şampiyonası'nda yarışırken; genç sporcular MotoMini Avusturya ve İtalya'da mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Moto2 Şampiyonası'nda son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken milli motosikletçi Deniz Öncü, Çekya Grand Prix'sinde yarışacak. ELF Marc VDS Takımı adına mücadele eden Deniz Öncü, organizasyonda bugün serbest antrenmanlara, yarın da sıralama turlarına katılacak. Ay-yıldızlı motosikletçi, 21 Haziran Pazar günü TSİ 13.15'te Moto2'nin 18 turluk Çekya Grand Prix yarışında dereceye girmek için gaza basacak.

Kadir Erbay, ESBK'nın 3. ayağında boy gösterecek

Milli motosikletçi Kadir Erbay ise İspanya Superbike Şampiyonası'nın (ESBK) üçüncü ayağında mücadele verecek. I+DENT Racing Takımı adına Supersport 600 kategorisinde yarışan genç sporcu, Estoril Pisti'nde bugün antrenmanlara çıkacak. Kadir Erbay, yarınki sıralama turlarının ardından TSİ 16.50'de ilk yarışa çıkacak. Genç sporcu, şampiyonanın Estoril ayağındaki ikinci yarışına ise 21 Haziran Pazar günü TSİ 14.10'da başlayacak.

Türk sporcular MotoMini'de de piste çıkacak

Türk motosiklet sporunun genç yetenekleri de hafta sonu MotoMini Avusturya'da boy gösterecek. MotoMini Avusturya yarışlarında Berkay Sarıay, Uzay Alp Urcan, Aslan Osmanpaşaoğlu ve Ali Said Ünal da 20-21 Haziran tarihlerinde Avusturya'da piste çıkacak. Rechnitz Speedarena'da düzenlenecek yarışlarda Berkay Sarıay ile Uzay Alp Urcan 190 cc sınıfında, Aslan Osmanpaşaoğlu ve Ali Said Ünal ise 160 cc sınıfında gaza basacak. Aynı tarihlerde gerçekleştirilecek MotoMini İtalya serisinde ise Demir Doğan ve Mikail Sertkaya yarışacak.

Motokrosçular Bulgaristan'da yarı final heyecanı yaşayacak

Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası yarı finalleri de 20-21 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'ın Sevlievo kentinde düzenlenecek. Gorna Rositsa Parkuru'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi Uluç Taşöz ve Ömer Kudu temsil edecek. Mert Akkafa ile Ali Akkafa ise Inter Balkan Açık Kupası'nda mücadele edecek.