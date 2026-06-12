Şampiyonlardan Rektör Yılmaz'a ziyaret

Dünyanın en prestijli sualtı robotiği organizasyonları arasında gösterilen Singapur Otonom Sualtı Aracı Yarışması’nda (SAUVC 2026) elde edilen tarihi başarının ardından MYS YILDIRIM Takımı ve MYS ABDÜLHAMİD Takımı, danışmanları Doç. Dr. Hakan Terzioğlu ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Humar Kahramanlı Örnek eşliğinde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ile buluştu.

Uluslararası arenada Türkiye ve Selçuk Üniversitesini başarıyla temsil eden öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, elde edilen sonucun Üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki güçlü vizyonunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, “Üniversitemiz adına çok önemli bir başarı elde ettiniz.

Hepinizi tebrik ediyor, emekleriniz için teşekkür ediyorum. Sizleri bu süreçte yönlendiren ve destekleyen hocalarımızı da ayrıca kutluyorum. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüz aracılığıyla çalışmalarınıza destek vermeyi sürdüreceğiz. Özellikle TEKNOFEST projelerine yönelik desteklerimizi artırdık ve gençlerimizin yenilikçi çalışmalarının yanında olmaya devam edeceğiz”şeklinde konuştu.

BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK

Ziyarette yarışma süreci ve elde edilen başarı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hakan Terzioğlu ise öğrencilerin yoğun bir çalışma temposuyla bu sonuca ulaştığını ifade etti. Terzioğlu, “Öğrencilerimiz gece gündüz çalışarak bu başarıyı elde etti. Sualtı araçları üzerinde çalışmanın kendine özgü zorlukları bulunuyor.

Bu nedenle aracın testlerini çoğu zaman gece saatlerinde havuzda gerçekleştirdiler. Aracın yazılımlarının tamamı öğrencilerimiz tarafından geliştirildi. Tasarım sürecinde de makine mühendisliği öğrencilerimiz önemli katkılar sundu. Geçen yıl TEKNOFEST’te yarışan aracımızın yazılımlarını daha da geliştirerek uluslararası platforma taşıdık.

Temel amacımız gençlerimizin yetkinliklerini dünya çapında sergileyebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleriydi. İlk kez yurt dışında yarıştılar ve ülkemize birincilik ile inovasyon ödülü kazandırarak döndüler”ifadelerini kullandı. Ziyaret, hediye takdimi ile son buldu.