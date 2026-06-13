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PRİZMA Sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü

Türe Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen PRİZMA Resim Sergisi, sanatseverleri üç farklı sanatçının özgün dünyasında buluşturdu. Berru Akıncı, Fatma Tokmak ve Taha Tunahan Tuna'nın eserlerinden oluşan sergi, farklı üslupların ve bakış açılarının aynı mekanda bir araya gelmesiyle dikkat çekti.

PRİZMA Sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Türe Sanat Galerisi'nde açılan PRİZMA Resim Sergisi; Berru Akıncı, Fatma Tokmak ve Taha Tunahan Tuna'nın eserleriyle sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.
  • "Üç sanatçı, üç yaklaşım, tek bir ışık" anlayışıyla hazırlanan sergi, farklı üslupları bir araya getirerek sanatın çeşitli seslerini görünür kıldı.
  • Ziyaretçiler eserlerle yakından ilgilenirken, sanatçılar PRİZMA çatısı altında yeni sergi projeleri üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Genç sanatçıların bireysel üretimlerini ortak bir kavramsal çatı altında birleştiren PRİZMA, sanatın farklı seslerini görünür kılmayı amaçladı. Figüratif anlatımlar, çağdaş yorumlar ve kişisel ifade biçimleri izleyicilerle buluştu. Sergi süresince ziyaretçiler eserlerle yakından ilgilenirken sanatçılar da üretim süreçlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

PRİZMA Sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü

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“Üç sanatçı, üç yaklaşım, tek bir ışık” anlayışıyla hazırlanan sergi, farklı sanatsal dillerin bir araya geldiğinde nasıl güçlü bir bütün oluşturabileceğini ortaya koydu.

PRİZMA Sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü

Sanatçılar, PRİZMA çatısı altında farklı disiplin ve yaklaşımları bir araya getiren yeni sergi projeleri üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

PRİZMA Sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü

Haber Merkezi

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