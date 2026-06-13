PRİZMA Sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü

"Üç sanatçı, üç yaklaşım, tek bir ışık" anlayışıyla hazırlanan sergi, farklı üslupları bir araya getirerek sanatın çeşitli seslerini görünür kıldı.

Genç sanatçıların bireysel üretimlerini ortak bir kavramsal çatı altında birleştiren PRİZMA, sanatın farklı seslerini görünür kılmayı amaçladı. Figüratif anlatımlar, çağdaş yorumlar ve kişisel ifade biçimleri izleyicilerle buluştu. Sergi süresince ziyaretçiler eserlerle yakından ilgilenirken sanatçılar da üretim süreçlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

“Üç sanatçı, üç yaklaşım, tek bir ışık” anlayışıyla hazırlanan sergi, farklı sanatsal dillerin bir araya geldiğinde nasıl güçlü bir bütün oluşturabileceğini ortaya koydu.

Sanatçılar, PRİZMA çatısı altında farklı disiplin ve yaklaşımları bir araya getiren yeni sergi projeleri üretmeyi hedeflediklerini belirtti.