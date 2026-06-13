Konya'da öğrencilerden anlamlı buluşma

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Lise Medeniyet Akademileri'nde eğitim gören öğrenciler, 'Hac Hatırası - Cumhuriyet Dönemi Hac Yolculukları ve Hatıraları Sergisi'ni ziyaret etti

Konya'da öğrencilerden anlamlı buluşma
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Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri öğrencileri, Depo No:4'te "Hac Hatırası - Cumhuriyet Dönemi Hac Yolculukları Sergisi"ni ziyaret etti.
  • Gençler, sergideki belge ve objelerle geçmiş hac yolculuklarını incelerken, müzik dinletisi ve ebru atölyesi etkinliklerine katıldı.
  • LİMA, bu kültürel ve sanatsal faaliyetlerle öğrencilerin manevi gelişimini ve tarihle bağını güçlendirmeyi amaçlayarak çalışmalarını sürdürecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), öğrencilerin kültürel, sanatsal ve manevi gelişimlerine katkı sunan etkinliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda Lise Medeniyet Akademileri Hafızlar Topluluğu öğrencileri ile LİMAN Gönüllüler Platformu Kültür Sanat Komisyonu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Depo No:4’te düzenlenen “Hac Hatırası - Cumhuriyet Dönemi Hac Yolculukları ve Hatıraları Sergisi”ni ziyaret etti.

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Gençler, sergide yer alan belge, fotoğraf, kişisel eşya ve çeşitli hatıra objeleri aracılığıyla Cumhuriyet dönemindeki hac yolculuklarının tarihi, kültürel ve manevi boyutlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Konya'da öğrencilerden anlamlı buluşma

Öğrenciler, geçmiş yıllarda kutsal topraklara yapılan yolculukların ulaşım imkânlarını, yolculuk şartlarını ve hac sürecine ilişkin detayları öğrenirken, geçmiş nesillerin büyük fedakârlıklarla gerçekleştirdiği hac yolculuklarına tanıklık etti.

LİMA’DA MÜZİK DİNLETİSİ VE EBRU ATÖLYESİ ETKİNLİĞİ

LİMA öğrencileri ayrıca düzenlenen müzik dinletisinde sahne alarak dönem boyunca üzerinde çalıştıkları eserleri dinleyicilerle buluşturdu. Gitar ve Bağlama Atölyesi öğrencilerinin performanslarıyla gerçekleşen programda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, marşlar ve güncel eserlerden oluşan geniş bir repertuvar seslendirildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen Ebru Sanatı Atölyesi de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Geleneksel Türk sanatlarının önemli örneklerinden biri olan ebru sanatıyla tanışan misafirler, kendi çalışmalarını hazırlama fırsatı bulurken renklerin su üzerindeki yolculuğuna eşlik ederek farklı bir deneyim yaşadı.

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Konya'da öğrencilerden anlamlı buluşma

Öğrencilerin tarihî ve kültürel mirasla bağ kurmalarını, sanatsal yeteneklerini geliştirmelerini ve sosyal yönlerini güçlendirmelerini amaçlayan etkinlikler, katılımcılara hem öğretici hem de keyifli anlar yaşattı.

Lise Medeniyet Akademileri ve LİMAN Gönüllüler Platformu, gençlerin tarih, kültür, sanat ve medeniyet birikimlerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi

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