Meteoroloji uyardı: Konya'da sağanak ve fırtına riski!
Konya ve çevre illerinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Haberin Özeti
- • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinden sonra Ankara, Konya dahil 15 ilde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekliyor.
- • Yapılan uyarıda sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.
- • Bölgenin güneyinde hortum riski ile ulaşımda aksamalar olabileceği belirtilerek vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.