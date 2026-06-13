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  • Konya'da yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

Konya'da yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

Konya'da etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Konya'da yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya şehir merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak yağış, vatandaşları ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı.
  • Bir süredir devam eden sıcak hava sonrası gelen yağışla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşandı.
  • Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler güçlük çekerken, bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Konya'da saat 17.30 sıralarında şehir merkezinde başlayan sağanak etkili oldu. Bir süredir devam eden sıcak hava sonrası gelen yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Sürücüler, trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle güçlük yaşadı. 

Konya'da yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı. Trafikte kimi sürücüler altgeçitlerde araçlarıyla zor anlar yaşadı.

Konya'da yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

Bir süre devam eden sağanak yağış etkisini azalttı.

İHA

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