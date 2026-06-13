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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 13 Haziran Cumartesi günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 13 Haziran Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 13 Haziran Cumartesi günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÖZKAN ECZANESİ   

FERHUNİYE MAHALLESİ BEREKETOĞLU SOKAK YÜZBAŞIGİL İŞHANI NO:3F SELÇUKLU
(BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ ARKA OTOPARKI CİVARI, NUMUNE HASTANESİ YANI)

233 57 10

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

KILINÇARSLAN ECZANESİ     

HACIKAYMAK MAHALLESİ MANZUM SOKAK NO:21B SELÇUKLU
(RAUF DENKTAŞ CAD. ÇELİKKAYALAR MARKET KARŞISI)

234 01 73

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

ERMENEK ECZANESİ    

YAKA MAHALLESİ BAĞLARBAŞI SOKAK NO:17A MERAM
(NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.MERAM TIP FAK.DEKANLIĞI,ONKOLOJİ KARŞISI)

323 13 24

4. BÖLGE (MERAM)    

REYHAN    

GÖDENE MAHALLESİ 17384 SOKAK NO:1D MERAM
(GÖDENE BOZKIR MİSMAR MARKET YANI)

338 26 27

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

GENÇ ECZANESİ    

KALENDERHANE MAHALLESİ BOLAY SOKAK NO:11B KARATAY
(MUSALLA MEZARLIĞI, ŞEHİTLİK MEZARLIĞI KARŞISI)

234 13 13

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

GÖKMENOĞLU  ECZANESİ   

KONEVİ MAHALLESİ FERİT PAŞA CADDESİ HOROZLUHAN SİTESİ NO:22A MERAM
(ANIT CİVARI, STADYUM KARŞISI)

321 34 74

7. BÖLGE (KARATAY)   

CANKURTARAN  ECZANESİ   

FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2B KARATAY
(KARŞEHİR 37 NOLU SAĞLIK OCAĞI VE ÇELİKKAYALAR KARŞISI, HALI SAHA YANI)

355 92 42

8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

HİCRET  ECZANESİ   

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:11A SELÇUKLU
(5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, TÜYBEK ÇARŞISI)

245 01 97

9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ELİF ŞİFA ECZANESİ    

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ SELÇUKLU PARK SİTESİ NO:23E SELÇUKLU
(70 NOLU M.ÇINAR ASM KARŞI ÇAPRAZI,MEDOVA HASTANESİ YAKINI)

551 50 55

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

GECE ECZANESİ     

YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:27M SELÇUKLU
(OTOGAR ARKASI, 28 NOLU ASM KARŞISI, İKONİA İŞ MERKEZİ)

503 20 10

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

KÜÇÜKSARI ECZANESİ    
BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ NO:4K SELÇUKLU
(KONYA FORUM AVM(BOSNA GENÇLİK MERKEZİ YANI))

351 15 16

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

ÖMÜR  ECZANESİ   

YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇAKILHARMANLAR CADDESİ NO:2A MERAM
(TEMAŞEHİR KONUTLARI VE 28 NOLU SAĞLIK OCAGI KARŞISI)

322 16 57

Ümmü Gülsüm Dündar

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