Karatay'da önemli proje hayata geçti

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği iş birliğinde hayata geçirilen 'Sürdürülebilir Yaşam İçin Sürdürülebilir Çevre' projesinin açılış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karatay'da önemli proje hayata geçti
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin merkeze aldığı insan, değer ve erdem anlayışı doğrultusunda hazırlanan proje; öğrencilerimizin çevre bilincini geliştirmeyi, iklim değişikliği ve çevre sorunlarını yerel ve küresel boyutlarıyla değerlendirebilmelerini sağlamayı ve sürdürülebilir yaşam kültürünü benimsemelerine katkı sunmayı hedefleniyor. 

Karatay'da önemli proje hayata geçti

Programda konuşan protokol üyeleri, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, sürdürülebilir bir geleceğin ancak bilinçli nesillerle mümkün olacağını ifade etti. Projenin öğrencilerin çevresel farkındalıklarını artırmasının yanı sıra sorumluluk, duyarlılık ve toplumsal katkı gibi değerleri de güçlendireceği ifade edildi. 

Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi ve değer odaklı bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekerek, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

“Sürdürülebilir Yaşam İçin Sürdürülebilir Çevre” projesi kapsamında eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalık etkinlikleri ve çeşitli uygulamalarla öğrencilerin çevre konusunda bilinçlenmeleri ve sürdürülebilir yaşam becerileri kazanmaları amaçlanıyor.

Açılış programına Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Temsilcisi Dr. Muhammed Sacid Taştepe, Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da kafeye silahlı saldırı
Konya’da kafeye silahlı saldırı
Konyalılar şemsiyelerinizi hazırlayın! Meteoroloji o günü işaret etti
Konyalılar şemsiyelerinizi hazırlayın! Meteoroloji o günü işaret etti
Konya merkezli şirket Türkiye'de bir ilke imza atıyor
Konya merkezli şirket Türkiye'de bir ilke imza atıyor
Meram'ın yol haritası vatandaşların talepleriyle çizildi
Meram'ın yol haritası vatandaşların talepleriyle çizildi
Konya'daki kuraklığın arkasındaki asıl sebep bu!
Konya'daki kuraklığın arkasındaki asıl sebep bu!
Konya yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi! Ticari araç ile otomobil çarpıştı
Konya yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi! Ticari araç ile otomobil çarpıştı