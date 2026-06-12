Karatay'da önemli proje hayata geçti

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin merkeze aldığı insan, değer ve erdem anlayışı doğrultusunda hazırlanan proje; öğrencilerimizin çevre bilincini geliştirmeyi, iklim değişikliği ve çevre sorunlarını yerel ve küresel boyutlarıyla değerlendirebilmelerini sağlamayı ve sürdürülebilir yaşam kültürünü benimsemelerine katkı sunmayı hedefleniyor.

Programda konuşan protokol üyeleri, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, sürdürülebilir bir geleceğin ancak bilinçli nesillerle mümkün olacağını ifade etti. Projenin öğrencilerin çevresel farkındalıklarını artırmasının yanı sıra sorumluluk, duyarlılık ve toplumsal katkı gibi değerleri de güçlendireceği ifade edildi.

Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi ve değer odaklı bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekerek, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

“Sürdürülebilir Yaşam İçin Sürdürülebilir Çevre” projesi kapsamında eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalık etkinlikleri ve çeşitli uygulamalarla öğrencilerin çevre konusunda bilinçlenmeleri ve sürdürülebilir yaşam becerileri kazanmaları amaçlanıyor.

Açılış programına Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Temsilcisi Dr. Muhammed Sacid Taştepe, Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.