Konya Derbent'te şükür duası yapıldı
Derbent'te yağışların bol olması dolayısıyla şükür duası yapıldı.
Derbent futbol sahasındaki programa Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şükür duası yapıldı.
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