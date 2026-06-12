Konya Derbent'te şükür duası yapıldı

Derbent'te yağışların bol olması dolayısıyla şükür duası yapıldı.

Konya Derbent'te şükür duası yapıldı
AA
AAAnadolu Ajansı
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Derbent futbol sahasındaki programa Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şükür duası yapıldı.

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