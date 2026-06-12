Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 13 Haziran Cumartesi
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 13 Haziran Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
13.06.2026 09:00 - 13.06.2026 10:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|TÖMEK MAHALLESİ
|16934. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TÖMEK MAHALLESİ
|KOCA YUSUF Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|TÖMEK MAHALLESİ
|ZAZADIN HANI Caddesi
13.06.2026 09:00 - 13.06.2026 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIBELEN MAHALLESİ
|26188. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIBELEN MAHALLESİ
|ANKARA Caddesi
13.06.2026 10:00 - 13.06.2026 13:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ
|KARADENİZ Sokak
13.06.2026 14:00 - 13.06.2026 15:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|HELAL Sokak
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
13.06.2026 09:00 - 13.06.2026 14:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|BURKAÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|DAMLADERE Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ACELE Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|AÇMA SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|AHİT Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|AKGÖZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|AKİD SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|AKNEHİR Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|AKŞAM GÜNEŞİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ALANTEPE Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ALANYURT Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ALTINEŞİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ATÇILAR SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|AYÇİÇEK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|AYIRAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|BADEM. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|BİLLURSU Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|BİNYAPRAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|BOYDERE Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|BOZÖREN Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|BUCAKKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|BUZHANE SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|CAFERİYE SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|CUMA Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ÇAPRAZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ÇEŞNİGİR Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ÇEVİKLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|DAMLADERE Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|EHLULLAH Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ENGİNAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ERDEMSU Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ERVURAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|EŞMESU Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|FİŞEKÇİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|GARDENYA SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|GELİR Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|GÖREN Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|HASANKÖY Caddesi
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|HASKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|HELAL SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|KARATEPE Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|KAŞ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|KAŞİF Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|MENZİL Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|NAZİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|OSMAN HAKİ EFENDİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|PELİTKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|POYRAZOĞLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ŞEHİT AHMET KURT Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ŞEHİT AHMET TUTAK SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ŞEHİT KAZIM AYAŞ SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ŞEHİT MUHSİN SIR SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ŞEHİT RECAİ TÜRK SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ŞEHİT SÜLEYMAN BÜYÜKYARALI SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|YAĞMURALAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ASLANTAŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ÇAMKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ÇAMYAZI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DAMLADERE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DEREDİBİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|KARATEPE Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ALATEPE Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|KAŞ Caddesi
13.06.2026 09:00 - 13.06.2026 14:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15723. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15726. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|17220. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|KIZILKAYA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ULUIRMAK MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|15721. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|17154. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|17165. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|17220. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|DAMLAKAYA Sokak
13.06.2026 13:00 - 13.06.2026 16:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|24734. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|24738. Sokak
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|BEYŞEHİR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|SAĞLIK MAHALLESİ
|SAĞLIK Caddesi
13.06.2026 15:00 - 13.06.2026 16:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|AKSEKİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|AYŞEKEMERŞAH Caddesi
13.06.2026 15:00 - 13.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ADAKENT SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|DOĞANKENT Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|ERTUĞRUL Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|EVCİMEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|FİDANBAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|KAYHAN. Sokak
|KONYA
|MERAM
|BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
|MÜBERRA Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
13.06.2026 09:00 - 13.06.2026 10:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ORTAKONAK MAHALLESİ
|16940. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ORTAKONAK MAHALLESİ
|ZAZADIN HANI Caddesi
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