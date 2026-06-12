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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 13 Haziran Cumartesi

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 13 Haziran Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 13 Haziran Cumartesi
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

13.06.2026 09:00 - 13.06.2026 10:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYASELÇUKLUTÖMEK MAHALLESİ16934. Sokak 
KONYASELÇUKLUTÖMEK MAHALLESİKOCA YUSUF Caddesi 
KONYASELÇUKLUTÖMEK MAHALLESİZAZADIN HANI Caddesi 
13.06.2026 09:00 - 13.06.2026 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYASELÇUKLUYAZIBELEN MAHALLESİ26188. Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIBELEN MAHALLESİANKARA Caddesi 
13.06.2026 10:00 - 13.06.2026 13:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUSELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİKARADENİZ Sokak 
13.06.2026 14:00 - 13.06.2026 15:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİHELAL Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

13.06.2026 09:00 - 13.06.2026 14:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİBURKAÇ Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİDAMLADERE Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİ  
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİACELE Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİAÇMA SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİAHİT Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİAKGÖZ Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİAKİD SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİAKNEHİR Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİAKŞAM GÜNEŞİ Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİALANTEPE Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİALANYURT Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİALTINEŞİK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİATÇILAR SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİAYÇİÇEK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİAYIRAN Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİBADEM. Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİBİLLURSU Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİBİNYAPRAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİBOYDERE Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİBOZÖREN Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİBUCAKKÖY Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİBUZHANE SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİCAFERİYE SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİCUMA Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİÇAPRAZ Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİÇEŞNİGİR Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİÇEVİKLER Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİDAMLADERE Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİEHLULLAH Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİENGİNAR Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİERDEMSU Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİERVURAL Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİEŞMESU Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİFİŞEKÇİ Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİGARDENYA SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİGELİR Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİGÖREN Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİHASANKÖY Caddesi 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİHASKÖY Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİHELAL SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİKARATEPE Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİKAŞ Caddesi 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİKAŞİF Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİMENZİL Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİNAZİK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİOSMAN HAKİ EFENDİ Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİPELİTKÖY Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİPOYRAZOĞLU Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİŞEHİT AHMET KURT Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİŞEHİT AHMET TUTAK SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİŞEHİT KAZIM AYAŞ SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİŞEHİT MUHSİN SIR SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİŞEHİT RECAİ TÜRK SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİŞEHİT SÜLEYMAN BÜYÜKYARALI SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİYAĞMURALAN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİASLANTAŞ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİÇAMKÖY Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİÇAMYAZI Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDAMLADERE Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDEREDİBİ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİKARATEPE Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİALATEPE Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİKAŞ Caddesi 
13.06.2026 09:00 - 13.06.2026 14:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15723. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15726. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ17220. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİKIZILKAYA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMULUIRMAK MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ15721. Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ17154. Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ17165. Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİ17220. Sokak 
KONYAMERAMYENİBAHÇE MAHALLESİDAMLAKAYA Sokak 
13.06.2026 13:00 - 13.06.2026 16:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİ24734. Sokak 
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİ24738. Sokak 
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİBEYŞEHİR Caddesi 
KONYAMERAMSAĞLIK MAHALLESİSAĞLIK Caddesi 
13.06.2026 15:00 - 13.06.2026 16:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAKSEKİ Sokak 
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİAYŞEKEMERŞAH Caddesi 
13.06.2026 15:00 - 13.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİADAKENT SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİDOĞANKENT Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİERTUĞRUL Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİEVCİMEN Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİFİDANBAŞI Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİKAYHAN. Sokak 
KONYAMERAMBAHÇEŞEHİR MAHALLESİMÜBERRA Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

13.06.2026 09:00 - 13.06.2026 10:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYAKARATAYORTAKONAK MAHALLESİ16940. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYORTAKONAK MAHALLESİZAZADIN HANI Caddesi 
Ümmü Gülsüm Dündar

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