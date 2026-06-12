Konya'da bugün kimler vefat etti? 12 Haziran Cuma günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 12 Haziran Cuma günü 13 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- HADİ KOÇAK
HARMANCIK MEZARLIĞI
- MEVLÜT KOYUNCU
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- AYŞENUR CAN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- AHMET BAĞCI
MUSALLA MEZARLIĞI
- MEHMET UYAN
YAĞBASAN MEZARLIĞI
- ALİYE ERTÜRK
ARAPLAR MEZARLIĞI
- MOHAMMED ESSIMAL
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- HACER ÖNLÜOĞLU
YAZIR MEZARLIĞI
- FATMA KESKEN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- İSMAİL TOKLU
MUSALLA MEZARLIĞI
- HARİKA BAKDEMİR
TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI
- FATMA GÜREL
MUSALLA MEZARLIĞI
- MUHAMMET DOĞAN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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