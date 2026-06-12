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Konya'da bugün kimler vefat etti? 12 Haziran Cuma günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 12 Haziran Cuma günü 13 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 12 Haziran Cuma günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. HADİ KOÇAK
    HARMANCIK MEZARLIĞI
     
  2. MEVLÜT KOYUNCU
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  3. AYŞENUR CAN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  4. AHMET BAĞCI
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  5. MEHMET UYAN
    YAĞBASAN MEZARLIĞI
     
  6. ALİYE ERTÜRK
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  7. MOHAMMED ESSIMAL
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  8. HACER ÖNLÜOĞLU
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  9. FATMA KESKEN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  10. İSMAİL TOKLU
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  11. HARİKA BAKDEMİR
    TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI
     
  12. FATMA GÜREL
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  13. MUHAMMET DOĞAN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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