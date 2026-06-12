Bıçakçı: Mali müşavirler rehberlik ediyor

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun kabulünün 37. yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Başkan Bıçakçı, 13 Haziran 1989 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 3568 Sayılı Kanun’un muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, aradan geçen 37 yıl içerisinde mesleğin ülke ekonomisinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.

Başkan Bıçakçı açıklamasının devamında "3568 Sayılı Meslek Yasamızın kabul edilişinin 37. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sorumluluk duygusuyla karşılıyoruz. Bu kanun, yalnızca bir meslek yasası değil; mesleğimizin kurumsallaşmasını sağlayan, etik değerlerini güçlendiren ve toplumsal sorumluluğunu tanımlayan önemli bir kazanımdır."dedi.

MALİ MÜŞAVİRLER GENİŞ BİR ALANDA ÇALIŞIYOR

Mali müşavirlerin, işletmelerin sürdürülebilirliğinden kamu maliyesinin sağlıklı işlemesine kadar geniş bir alanda önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Başkan Bıçakçı, değişen ekonomik koşullar ve dijital dönüşüm sürecinde meslek mensuplarının bilgi ve tecrübeleriyle işletmelere rehberlik etmeye devam ettiğini belirtti.

Meslek camiasının geçmişten bugüne önemli bir birikim oluşturduğunu ifade eden Başkan Halil Bıçakçı, açıklamasının sonunda "Bugün sahip olduğumuz kurumsal yapının oluşmasında emeği bulunan başta meslek büyüklerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ebediyete irtihal eden meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mesleğimizin gelişimine katkı sunan meslektaşlarıma teşekkür ediyor; 3568 Sayılı Meslek Yasamızın 37. yıl dönümünün camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."şeklinde konuştu.